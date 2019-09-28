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Симеоне: «Реал» значительно улучшил свою игру

Симеоне: «Реал» значительно улучшил свою игру
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии матча 7-го тура испанской Примеры с «Реалом» поделился мнением о сопернике.

«В составе „Реала“ есть действительно хорошие футболисты, которые могут решить исход противостояния. Бэйл с каждым разом становится лучше, Бензема в отличной форме, у Азара большой потенциал. „Реал“ значительно улучшил свою игру в матче с „Севильей“, а позже закрепил прогресс в матче с „Осасуной“. Думаю, „сливочные“ продолжал работать в том же духе. У „Реала“ отличный костяк, у команды огромный потенциал», — приводит слова Симеоне Marca.

Матч «Атлетико» — «Реал» состоится сегодня, 28 сентября, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Симеоне высказался о словах Зидана, назвавшего «Атлетико» клубом рабочего класса
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