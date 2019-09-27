Симеоне высказался о словах Зидана, назвавшего «Атлетико» клубом рабочего класса

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал слова наставника «Реала» Зинедина Зидана, который назвал «матрасников» командой рабочего класса.

«Я думаю, что Зидан объяснил всё отлично, мне не нужно ничего добавлять. Всё, что он сказал, является верным, он очень хорошо всё объяснил», — приводит слова Симеоне Marca.

В субботу, 28 сентября, «Атлетико» и «Реал» встретятся в матче 7-го тура чемпионата Испании. Игра состоится на стадионе «Ванда Метрополитано». Стартовый свисток главного арбитра встречи Хосе Луиса Гонсалеса Гонсалеса прозвучит в 22:00 мск.

В турнирной таблице испанской Примеры «Реал» занимает 1-е место, имея в активе 14 очков. «Атлетико», набрав на очко меньше, занимает 3-е место.