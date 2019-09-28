Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Экс-игрок «МЮ» Андерсон: почти все друзья детства скончались

Экс-игрок «МЮ» Андерсон: почти все друзья детства скончались
Футбол / Англия 0

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андерсон рассказал о детстве и работе с сэром Алексом Фергюсоном.

«Я стал мужчиной очень рано. Когда мне было 15 лет, я уже рассуждал как 24-летний и принимал непростые решения относительно будущего. Я должен был помогать семье, что и делаю до сих пор. Надеюсь, смогу помогать им до старости.

В 2001 году умер отец, и примерно в то же время многие друзья детства начали пробовать наркотики. Они угасали на моих глазах, это было ужасно. Почти все они скончались. Тогда я понял, что должен выбрать иной путь, и футбол мне очень в этом помог.

Мне повезло встретить на своём пути Алекса Фергюсона. Он настоящий футбольный идол. Ради него я готов был пойти на многое — играл через боль, оставался на поле, когда терпеть уже не было сил. Чувствовал, что он заботится обо мне. Когда мне было всего 18 лет, он выпускал меня в самых важных матчах, и я до сих пор благодарен ему. Моя карьера в „Манчестер Юнайтед“ закончилась с уходом Фергюсона», — приводит слова Андерсона Goal.com.

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андерсон завершил карьеру в 31 год
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент