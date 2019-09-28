Экс-игрок «МЮ» Андерсон: почти все друзья детства скончались

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андерсон рассказал о детстве и работе с сэром Алексом Фергюсоном.
«Я стал мужчиной очень рано. Когда мне было 15 лет, я уже рассуждал как 24-летний и принимал непростые решения относительно будущего. Я должен был помогать семье, что и делаю до сих пор. Надеюсь, смогу помогать им до старости.
В 2001 году умер отец, и примерно в то же время многие друзья детства начали пробовать наркотики. Они угасали на моих глазах, это было ужасно. Почти все они скончались. Тогда я понял, что должен выбрать иной путь, и футбол мне очень в этом помог.
Мне повезло встретить на своём пути Алекса Фергюсона. Он настоящий футбольный идол. Ради него я готов был пойти на многое — играл через боль, оставался на поле, когда терпеть уже не было сил. Чувствовал, что он заботится обо мне. Когда мне было всего 18 лет, он выпускал меня в самых важных матчах, и я до сих пор благодарен ему. Моя карьера в „Манчестер Юнайтед“ закончилась с уходом Фергюсона», — приводит слова Андерсона Goal.com.
- 28 сентября 2019
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