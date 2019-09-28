«Ливерпуль» забил «Шеффилду» после грубейшей ошибки вратаря. Видео

В матче 7-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль», который проходит на стадионе «Брэммел Лэйн», забит первый мяч. Отличился Жоржиньо Вейналдум.



Полузащитник «Ливерпуля» после подбора хлёстко пробил с линии штрафной, голкипер не сумел удержать мяч и пропустил его между ног.

Видео доступно на «Чемпионате».



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Сегодня, 28 сентября, также состоятся матчи «Астон Вилла» — «Бёрнли», «Кристал Пэлас» — «Норвич Сити», «Вулверхэмптон» — «Уотфорд», «Борнмут» — «Вест Хэм Юнайтед», «Челси» — «Брайтон энд Хоув Альбион», «Тоттенхэм Хотспур» — «Саутгемптон» и «Эвертон» — «Манчестер Сити».

Завершится седьмой тур двумя матчами. 29 сентября сыграют «Лестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед», 30-го — «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал».



«Ливерпуль» набрал 18 очков в 6 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шеффилд Юнайтед» (8) — на 10-м месте. В тройку лидеров соревнований также входят «Манчестер Сити» (13) и «Лестер» (11).