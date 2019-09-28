Вейналдум: несколько лет назад «Ливерпуль» не выиграл бы такой матч

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум прокомментировал победу своей команды в матче 7-го тура чемпионата Англии с «Шеффилд Юнайтед» (1:0).

«Мы не слишком удачно начали матч. В первом тайме мы действовали медленно, поэтому сопернику удавалось нас сдерживать. «Ливерпуль» показал не лучшую игру, но одержал победу. Несколько лет назад мы бы не выиграли такой матч.

Это могут оказаться очень важные три очка. Хорошо, что мы продолжаем набирать очки», — приводит слова Вейналдума ВВС со ссылкой на BT Sport.

«Ливерпуль» набрал 21 очко и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шеффилд Юнайтед» (8) — на 10-м месте. В тройку лидером соревнований также входят «Манчестер Сити» (13) и «Лестер Сити» (11).



В следующем туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» примет «Лестер», а «Шеффилд Юнайтед» сыграет на выезде с «Уотфордом». Оба матча пройдут 5 октября.