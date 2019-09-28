«Шеффилд» — «Ливерпуль» — 0:1: видеообзор лучших моментов матча

В матче 7-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на стадионе «Брэммел Лэйн» с минимальным счётом (1:0) смог одолеть «Шеффилд Юнайтед».

Автором единственного гола встречи стал полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум, отправивший мяч в ворота «Шеффилда» на 70-й минуте.

Видео доступно на «Чемпионате».



«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.



Сегодня, 28 сентября, также проходят матчи «Астон Вилла» — «Бёрнли», «Кристал Пэлас» — «Норвич Сити», «Вулверхэмптон» — «Уотфорд», «Борнмут» — «Вест Хэм Юнайтед», «Челси» — «Брайтон энд Хоув Альбион», «Тоттенхэм Хотспур» — «Саутгемптон» и «Эвертон» — «Манчестер Сити».

Завершится седьмой тур двумя матчами. 29 сентября сыграют «Лестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед», 30-го — «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал».



«Ливерпуль» набрал 21 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шеффилд Юнайтед» (8) — на 10-м месте.