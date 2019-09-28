Дембеле пропустит матч с «Хетафе» из-за травмы

Французский нападающий «Барселоны» Усман Дембеле выбыл из строя из-за травмы, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

У футболиста диагностировано повреждение левого бедра. В ближайшее время он пройдёт углубленное медицинское обследование, которое определит степень серьёзности травмы и сроки восстановления игрока. Форвард точно пропустит матч 7-го тура чемпионата Испании с «Хетафе», который состоится сегодня, 28 сентября.

Это уже вторая травма у француза в нынешнем сезоне. Ранее Дембеле пропустил около месяца из-за травмы двуглавой мышцы левого бедра.

«Барселона», набрав 10 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Примеры. В лазарете каталонцев также находятся форварды Лионель Месси и Ансу Фати.