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«Эвертон» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
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Кейн завершает отличную контратаку «Тоттенхэма» в матче с «Саутгемптоном». Видео

Кейн завершает отличную контратаку «Тоттенхэма» в матче с «Саутгемптоном». Видео
Футбол / Англия 0

Нападающий Гарри Кейн забил третий мяч в матче 7-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Саутгемптон», счёт стал 2:1 в пользу лондонцев.

Один из мячей был забит после грубой ошибки вратаря «Тоттенхэма» Уго Льориса.

Видео доступно на «Чемпионате».

Сегодня, 28 сентября, также проходят матчи «Астон Вилла» — «Бёрнли», «Кристал Пэлас» — «Норвич Сити», «Вулверхэмптон» — «Уотфорд», «Борнмут» — «Вест Хэм Юнайтед», «Челси» — «Брайтон энд Хоув Альбион», и «Эвертон» — «Манчестер Сити».

В уже завершившейся встрече «Ливерпуль» на выезде переиграл «Шеффилд Юнайтед» — 1:0.

29 сентября сыграют «Лестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед», 30-го — «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал».

«Ливерпуль» набрал 21 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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