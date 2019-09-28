Карпин: не могу сказать, что «Ростов» обыграл «Динамо» на классе

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу команды в матче 11-го тура чемпионата России с «Динамо» (3:0).

«Сегодня была тяжёлая, трудовая игра. Не могу сказать, что мы обыграли «Динамо» на классе. Знаю, что Попов чувствовал ответственность за тот момент, когда не забил. От него не требуется много голов, но сегодня он забил и нормально отреагировал на гол. Эмоции захлестнули.

В перерыве много чего сказал футболистам. Меня не устраивала игра в обороне. Прессинговали хорошо, на своей половине поля действовали плохо. Есть ещё над чем подумать.

Рад, что Бактийор восстановился. Заколебал всех, ждали, когда уже он сможет играть. Сегодня он молодец, не испугался, пошёл на мяч и забил. Зайнутдинов ещё один игрок, который даст нам запас прочности, которого не хватает. У Сигурдарсона травма. Он отсутствует больше месяца. Думаю, на восстановление понадобятся ещё две-три недели", — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Богдан Горбунов.