Шомуродов вышел на 1-е место в гонке бомбардиров РПЛ

Узбекистанский нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов отметился голом в матче 11-го тура чемпионата России с московским «Динамо» (в данный момент счёт 2:0, идёт 2-й тайм) и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги.
Шомуродов отличился на 37-й минуте с передачи Алексея Ионова. Таким образом, на счету форварда «Ростова» стало девять мячей в нынешнем сезоне и он опередил нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева (8).
Матч «Ростов» — «Динамо» проходит в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Динамо». Также доступна платная видеотрансляция матча.
«Ростов», набрав 20 очков, занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» (10) — на 2-м месте.
- 28 сентября 2019
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