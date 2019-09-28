Шомуродов вышел на 1-е место в гонке бомбардиров РПЛ

Узбекистанский нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов отметился голом в матче 11-го тура чемпионата России с московским «Динамо» (в данный момент счёт 2:0, идёт 2-й тайм) и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги.

Шомуродов отличился на 37-й минуте с передачи Алексея Ионова. Таким образом, на счету форварда «Ростова» стало девять мячей в нынешнем сезоне и он опередил нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева (8).

Матч «Ростов» — «Динамо» проходит в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Динамо». Также доступна платная видеотрансляция матча.

«Ростов», набрав 20 очков, занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» (10) — на 2-м месте.