Сёмин: в отсутствие Миранчуков есть скрытый ресурс, но они незаменимы

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин выразил надежду, что полузащитник команды Алексей Миранчук сможет принять участие в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико».

«В отсутствие Миранчуков находится скрытый ресурс. Есть победы, есть результат. Но Миранчуки для нас незаменимы. Их заменить на сегодняшний день невозможно.



Надеемся каждую игру, что Алексей должен выйти. Он уже работает, делает определённый объём упражнений. Он нам необходим. Надеюсь, он сможет сыграть с «Атлетико». Но мне важно, чтобы игрок перед матчем мог сказать: «Я готов». Если он говорит, что готов, я ему верю», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

Матч «Локомотив» — «Атлетико» состоится 1 октября.