Хёведес: «Локо» заслужил победу в матче с «Зенитом». Это хороший знак для нас

Защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хёведес дал комментарий после победы со счётом 1:0 в домашнем матче 11-го тура РПЛ с «Зенитом».
«Я думаю, в конце была очень чистая ситуация. Мы заслужили победить, потому что у «Зенита» было не так много моментов. Это хороший знак для нас, мы все хорошо защищаемся. Это усилия всей команды и мы можем этим гордиться. Мы должны понимать, что можем бросать вызов большим командам, когда едины.
С «Атлетико» будет сложный матч, но мы уже посмотрели на свои силы с «Байером». Нам не надо прятаться, посмотрим, что будет во вторник. Надеюсь, придёт много болельщиков, и они будут нас толкать вперёд.
Не успел поздравить Маринато Гильерме с 300-м матчем в составе «Локомотива», сделаю это сейчас в автобусе», — передаёт слова Хёведеса корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
- 28 сентября 2019
-
22:17
-
22:17
-
22:08
-
22:08
-
22:01
-
22:01
-
21:58
-
21:56
-
21:53
-
21:51
-
21:40
-
21:38
-
21:35
-
21:34
-
21:30
-
21:30
-
21:29
-
21:28
-
21:25
-
21:18
-
21:16
-
21:15
-
21:07
-
21:05
-
21:00
-
20:56
-
20:49
-
20:41
-
20:39
-
20:31
-
20:24
-
20:22
-
20:21
-
20:17
-
20:14