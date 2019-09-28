Хёведес: «Локо» заслужил победу в матче с «Зенитом». Это хороший знак для нас

Защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хёведес дал комментарий после победы со счётом 1:0 в домашнем матче 11-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Я думаю, в конце была очень чистая ситуация. Мы заслужили победить, потому что у «Зенита» было не так много моментов. Это хороший знак для нас, мы все хорошо защищаемся. Это усилия всей команды и мы можем этим гордиться. Мы должны понимать, что можем бросать вызов большим командам, когда едины.

С «Атлетико» будет сложный матч, но мы уже посмотрели на свои силы с «Байером». Нам не надо прятаться, посмотрим, что будет во вторник. Надеюсь, придёт много болельщиков, и они будут нас толкать вперёд.

Не успел поздравить Маринато Гильерме с 300-м матчем в составе «Локомотива», сделаю это сейчас в автобусе», — передаёт слова Хёведеса корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.