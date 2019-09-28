«Спартак» больше не представляет Москву! «Локо» и «Зенит» были восхитительны

Перед матчем «Локо» — «Зенит» было на удивление тихо. Матч первого места со вторым, участников Лиги чемпионов. Единственных, кто принёс России очки в еврокубках, когда всё дошло до настоящих дел. Но самая резонансная новость по теме — высказывание Сенникова об излишне раздутом статусе «Спартака».

О том, прав ли Сенников, чуть позже, а сначала — главные наблюдения по матчу.

— PR-служба «Локо» — топ. На матчдэй возвращаются большие артисты (сегодня TequilaJazz, скоро — Пилот), а на стадионе куча прикольных фишек. Едва уловимый стёб «питерской интеллигенции» в виде наряженных джентльменов и дам, бродящих вокруг стадиона, объявление стартового состава в стихах — живо и очень тонко.

— на РЖД Арену заглянул Гаттузо. Говорят, его активно пытаются пристроить в «Динамо», которое проиграло очередной матч. Если так, его появление на матче лидеров лиги вполне объяснимо. Как и его компания.

Марко Трабукки и Дженнаро Гаттузо Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— какой же Мариу хороший! Его удар в перекладину — самый яркий момент первого тайма. Болельщики «Локо» должны быть счастливым, что к ним приехал именно этот Мариу, а не то, что с буквой «о» на конце. В первом тайме ещё и был голевой пас на Смолова — в эпизоде с отменённым голом.

— КРЫ-ХО-ВЯК! Палыч после гола радостно пошёл показывать судьям: «VAR не забудьте глянуть, ага». Троллинг за незасчитанный гол Смолова в первом тайме. Реакция не менее восхитительная, чем сам гол.

«Можно «Зениту» сразу первое место отдать». Смолов ругается в прямом эфире Это произошло в перерыве матча.

— когда в очередной раз очень хотелось написать что-то про «Зенит», для этого просто не находилось поводов. Самая отважная реакция на гол «Локо» — оголение по торс питерских фанов. На поле мало что получалось даже у резко помолодевшего Жиркова. Его за 20 минут до конца заменил Мак. Он же ближе к концу нанёс первый удар в створ ворот.

Тот же самый Мак всё-таки забил гол — в дополнительное время. Посмотрев повтор, судья его отменил.

«Локо» довёл игру до победы! После адового расписания, странных звёздочек от РПЛ в вопросах календаря и нервного срыва Смолова в перерыве красно-зелёные догоняют «Зенит» в таблице. И прямо сейчас, в сентябре 2019-го, этот матч точно достоин звания дерби двух столиц! Причин для этого очень много.

Здесь не надо ждать главное действующее лицо у выхода с vip-лож, чтобы он (о, чудо!) бросил парочку резонансных фраз. Здесь самый главный — тренер, и он сам приходит на пресс-конференции после игр откровенно обсудить все вопросы. А порой, как сегодня, начинает жечь ещё до финального свистка.

Здесь способны подойти к футбольному матчу как к вечеринке, которую все ждут, а не рутинному корпорату для людей среднего возраста. Придумать кучу фишек и (ну хотя бы) крутить актуальную музыку в перерыве.

Здесь, в конце-то концов, не будет зарядов на итальянском. Разве что на армянском — если за «Пюник» начнёт забивать одна из легенд клуба.

Здесь созидание, а не разрушение. И таких мест в России великое множество. Просто посмотрите по сторонам. Одни билеты «Ростова» на последний матч чего стоят.