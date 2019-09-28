«Монако» с Головиным разгромил «Брест» в матче чемпионата Франции
В матче 8-го тура французской Лиги 1 «Монако» принимал «Брест». Встреча прошла в Фонвьее на стадионе «Луи II» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
В составе «Монако» отличились нападающие Виссам Бен-Йеддер, Ислам Слимани, Желсон Мартинш и Бальде Кейта. Слимани записал в свой актив также две результативные передачи. Автором единственного гола «Бреста» стал форвард Александр Менди, отличившийся после паса полузащитника Жюльена Фоссюрье.
Хавбек монегасков Александр Головин начал матч с первых минут. 23-летнего россиянина на 78-й минуте заменил полузащитник Адриен Силва.
Результаты других матчей 8-го тура чемпионата Франции
«Ницца» — «Лилль» — 1:1
«Анже» — «Амьен» — 1:1
«Метц» — «Тулуза» — 2:2
«Реймс» — «Дижон» — 1:2
Франция - Лига 1. 8-й тур
28 сентября 2019, суббота. 21:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
4 : 1
Брест
Брест
1:0 Бен-Йеддер – 26' 2:0 Слимани – 62' (пен) 3:0 Мартинш – 73' 3:1 Менди – 77' 4:1 Кейта – 90'
Франция - Лига 1. 8-й тур
28 сентября 2019, суббота. 21:00 МСК
Ницца
Ницца
Окончен
1 : 1
Лилль
Лилль
1:0 Дольберг – 13' 1:1 Араужо – 24'
Франция - Лига 1. 8-й тур
28 сентября 2019, суббота. 21:00 МСК
Анже
Анже
Окончен
1 : 1
Амьен
Амьен
0:1 Мендоса – 13' 1:1 Алиуи – 83'
Франция - Лига 1. 8-й тур
28 сентября 2019, суббота. 21:00 МСК
Метц
Метц
Окончен
2 : 2
Тулуза
Тулуза
1:0 Диалло – 4' 1:1 Саид – 86' 2:1 Ньяне – 90+1' (пен) 2:2 Кулурис – 90+6'
Франция - Лига 1. 8-й тур
28 сентября 2019, суббота. 21:00 МСК
Реймс
Реймс
Окончен
1 : 2
Дижон
Дижон
1:0 Шавалерен – 17' 1:1 Тавареш – 19' 1:2 Бальде – 48'
Принц! Царь! Русская магия! Во Франции восхищаются Головиным
Саша, не останавливайся!
- 28 сентября 2019
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