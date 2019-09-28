«Монако» с Головиным разгромил «Брест» в матче чемпионата Франции

В матче 8-го тура французской Лиги 1 «Монако» принимал «Брест». Встреча прошла в Фонвьее на стадионе «Луи II» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

В составе «Монако» отличились нападающие Виссам Бен-Йеддер, Ислам Слимани, Желсон Мартинш и Бальде Кейта. Слимани записал в свой актив также две результативные передачи. Автором единственного гола «Бреста» стал форвард Александр Менди, отличившийся после паса полузащитника Жюльена Фоссюрье.

Хавбек монегасков Александр Головин начал матч с первых минут. 23-летнего россиянина на 78-й минуте заменил полузащитник Адриен Силва.

Результаты других матчей 8-го тура чемпионата Франции

«Ницца» — «Лилль» — 1:1

«Анже» — «Амьен» — 1:1

«Метц» — «Тулуза» — 2:2

«Реймс» — «Дижон» — 1:2