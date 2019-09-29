Агент Варга: «Кристал Пэлас» может вновь сделать предложение по Чалову

Футбольный агент Шандор Варга прокомментировал неугасающий интерес «Кристал Пэлас» к нападающему ЦСКА Фёдору Чалову.
«Мы обсуждали с главным тренером «Кристал Пэлас» Роем Ходжсоном Чалова. Фёдор действительно ему нравится, и я не исключаю, что летом «Кристал Пэлас» снова сделает предложение», — сказал Варга в эфире программы «Инсайдеры» на «Матч Премьер».
Ранее английский клуб пытался приобрести 21-летнего форварда в конце летнего трансферного окна, но ЦСКА предложение отклонил. Чалов является воспитанником «армейцев». За первую команду ЦСКА он выступает с 2016 года. В текущем сезоне на клубном уровне нападающий сыграл 12 матчей. На его счету 4 забитых мяча и 3 результативные передачи. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2022 года.
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