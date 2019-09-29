Комбинация «волков» и автогол — в видеообзоре матча «Вулверхэмптон» — «Уотфорд»
В матче 7-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» принимал «Уотфорд». Встреча состоялась в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал защитник «Вулверхэмптона» Мэтт Доэрти, забивший после удачной комбинации команды на 18-й минуте. В середине второго тайма преимущество «волков» увеличил защитник «Уотфорда» Дарил Янмат, отправивший мяч в свои ворота.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
«Вулверхэмптон», набрав 7 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Уотфорд» (2) — последнее, 20-е.
В 8-м туре АПЛ «шершни» 5 октября на своём поле сыграют с «Шеффилд Юнайтед», а «волки» на следующий день в гостях встретятся с «Манчестер Сити».
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