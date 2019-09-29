Голы Миливоевича и Таунсенда — в видеообзоре матча «Кристал Пэлас» — «Норвич»

В матче 7-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» принимал «Норвич Сити». Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.



На 21-й минуте главный арбитр встречи Джонатан Мосс назначил пенальти в ворота «Норвич Сити», который успешно реализовал полузащитник «Кристал Пэлас» Лука Миливоевич. В компенсированное время матча, на 92-й минуте, хавбек Эндрос Таунсенд упрочил преимущество лондонской команды в счёте, забив с подачи нападающего «Кристал Пэлас» Уилфрида Заха.



«Кристал Пэлас» набрал 11 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Норвич Сити» (6) — на 17-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 21 очко в 7 матчах.

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