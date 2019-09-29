«Чертаново» на выезде обыграло «Луч» благодаря голу с пенальти

В матче 15-го тура Футбольной национальной лиги «Луч» принимал «Чертаново». Встреча прошла на стадионе «Динамо» во Владивостоке и завершилась победой гостей со счётом 1:0.



На 34-й минуте главный арбитр встречи Юнус Кошко назначил пенальти в ворота владивостокской команды, который успешно реализовал полузащитник «Чертаново» Максим Витюгов. Таким образом, «Чертаново» прервало серию матчей без побед в Футбольной национальной лиги, которая длилась на протяжении 5 матчей.



«Чертаново» набрало 25 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Луч» (18) — на 11-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московское «Торпедо», набравшее 37 очков в 14 матчах.