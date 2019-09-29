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«Вальядолид» прервал пятиматчевую серию без побед, обыграв «Эспаньол»

«Вальядолид» прервал пятиматчевую серию без побед, обыграв «Эспаньол»
Футбол / Испания 0

В матче 7-го тура испанской Примеры «Эспаньол» принимал «Вальядолид». Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «RCDE» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Автором первого гола стал полузащитник «Вальядолида» Мичел, реализовавший пенальти на 25-й минуте. В середине второго тайма «Эспаньол» остался в меньшинстве из-за удаления защитника Фернандо Калеро. В компенсированное время преимущество гостей увеличил нападающий Оскар Плано.

«Вальядолид» прервал серию без побед в чемпионате Испании, которая состояла из пяти матчей. В предыдущих турах команда Серхио Гонсалеса потерпела два поражения и трижды сыграла вничью. «Эспаньол» не выигрывает в Примере уже в течение трёх встреч подряд. Ранее каталонцы потерпели одно поражение и один раз сыграли вничью.

«Вальядолид», набрав 9 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Эспаньол» (5) — 18-е.

Испания - Примера. 7-й тур
29 сентября 2019, воскресенье. 13:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
0 : 2
Вальядолид
Вальядолид
0:1 Мичел – 25' (пен)   0:2 Плано – 90+4'
Удаления: Калеро – 65' / нет
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