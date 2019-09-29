«Эйбар» обыграл «Сельту» в матче чемпионата Испании

В матче 7-го тура испанской Примеры «Эйбар» принимал «Сельту» из Виго. Встреча состоялась в Эйбаре на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Первый мяч забил полузащитник «Эйбара» Эдуардо Экспозито в начале второго тайма после передачи хавбека Пабло де Бласиса. Спустя 13 минут преимущество хозяев увеличил полузащитник Фабиан Орельяна, голевой пас отдал хавбек Такаси Инуи.

Беспроигрышная серия «Эйбара» в чемпионате Испании достигла трёх матчей. В предыдущих турах команда Хосе Луиса Мендилибара одержала одну победу и один раз сыграла вничью. «Сельта» не выигрывает в Примере уже в течение пяти встреч кряду. Ранее клуб из Виго трижды сыграл вничью и потерпел одно поражение.

«Эйбар», набрав 8 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице испанского первенства, «Сельта» (6) — 16-е.