«Эйбар» обыграл «Сельту» в матче чемпионата Испании

В матче 7-го тура испанской Примеры «Эйбар» принимал «Сельту» из Виго. Встреча состоялась в Эйбаре на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Первый мяч забил полузащитник «Эйбара» Эдуардо Экспозито в начале второго тайма после передачи хавбека Пабло де Бласиса. Спустя 13 минут преимущество хозяев увеличил полузащитник Фабиан Орельяна, голевой пас отдал хавбек Такаси Инуи.
Беспроигрышная серия «Эйбара» в чемпионате Испании достигла трёх матчей. В предыдущих турах команда Хосе Луиса Мендилибара одержала одну победу и один раз сыграла вничью. «Сельта» не выигрывает в Примере уже в течение пяти встреч кряду. Ранее клуб из Виго трижды сыграл вничью и потерпел одно поражение.
«Эйбар», набрав 8 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице испанского первенства, «Сельта» (6) — 16-е.
- 29 сентября 2019
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