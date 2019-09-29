Джикия, Мирзов и Гулиев пообщались с фанатами после поражения «Оренбургу»

Игроки «Спартака» Георгий Джикия, Резиуан Мирзов и Аяз Гулиев после поражения в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» подошли к трибунам и пообщались с болельщиками. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Разговор получился весьма эмоциональным. После того как игроки начали уходить, болельщики им похлопали.

Для «Спартака» это поражение оказалось четвёртым подряд в чемпионате России. Ранее подопечные Олега Кононова дома проиграли «Зениту» (0:1) и «Уралу» (1:2), а также «Уфе» в гостях (0:1).

В турнирной таблице Премьер-Лиги «Спартак» занимает 9-е место. В активе столичной команды 14 очков. В следующем туре красно-белые в гостях сыграют с «Краснодаром». Матч состоится в воскресенье, 6 октября.