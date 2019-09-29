Гаттузо присутствует на матче «Краснодара» и «Арсенала»

Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо присутствует на матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Арсеналом». За игрой итальянский специалист наблюдает из VIP-ложи стадиона «Краснодар».
Ранее сообщалось, что в Краснодар Гаттузо прибыл по приглашению владельца «быков» Сергея Галицкого.
Напомним, Гаттузо покинул «Милан» 28 мая текущего года. Дженнаро возглавлял россонери с 2017 года. Ранее специалист тренировал молодёжную команду клуба. «Милан» завершил сезон-2018/19 на пятом месте в турнирной таблице итальянской Серии А и не сумел выйти в Лигу чемпионов.
Также Гаттузо был игроком миланской команды более 10 лет — с 1999 по 2012 год. После завершения игровой карьеры Дженнаро тренировал несколько клубов, в том числе «Сьон», в котором провёл последний сезон как футболист, «Палермо» и «Пизу».
- 29 сентября 2019
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