«Краснодар» обыграл «Арсенал» благодаря голам Ари и Сулейманова

В матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» обыграл тульский «Арсенал» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Краснодаре на одноимённом стадионе. Обслуживал матч арбитр Василий Казарцев (Санкт-Петербург). В качестве его ассистентов выступили Валерий Данченко (Уфа) и Валентин Мурашов (Москва).

Счёт был открыт на 38-й минуте. Автором забитого мяча стал Ари, который реализовал 11-метровый. Во втором тайме преимущество краснодарского клуба увеличил Магомед-Шапи Сулейманов. На 78-й минуте за «Краснодар» дебютировал бывший полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш.

«Краснодар» набрал 23 очка и догнал в турнирной таблице «Локомотив», «Ростов» и «Зенит». Клубы делят 2-5 место в таблице. «Арсенал» (14) — на 8-м месте.