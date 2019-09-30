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«Марсель» и «Ренн» сыграли вничью в матче Лиги 1

«Марсель» и «Ренн» сыграли вничью в матче Лиги 1
Футбол / Франция 0

В матче 8-го тура чемпионата Франции «Марсель» и «Ренн» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Марселе на стадионе «Велодром». Обслуживал матч арбитр Франк Шнедер. В качестве его ассистентов выступили Джемель Зитуни и Бастьен Курбе.

Счёт был открыт на 19-й минуте. Защитник «Марселя» Хироки Сакаи отправил мяч в собственные ворота. В начале второго тайма равновесие восстановил Дуйе Чалета-Цар, которому ассистировал Буна Сарр.

«Марсель», набрав 13 очков, поднялся на 5-е место в турнирной таблице французского национального чемпионата. «Ренн» (12) — на 8-м месте в таблице.

В 9-м туре «Марсель» на выезде сыграет с «Амьеном». Матч состоится 4 октября. «Ренн» дома сыграет с «Реймсом» (6 октября).

Франция - Лига 1. 8-й тур
29 сентября 2019, воскресенье. 22:00 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
1 : 1
Ренн
Ренн
0:1 Сакаи – 19' (автогол)   1:1 Чалета-Цар – 52'
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