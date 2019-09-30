«Марсель» и «Ренн» сыграли вничью в матче Лиги 1
В матче 8-го тура чемпионата Франции «Марсель» и «Ренн» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Марселе на стадионе «Велодром». Обслуживал матч арбитр Франк Шнедер. В качестве его ассистентов выступили Джемель Зитуни и Бастьен Курбе.
Счёт был открыт на 19-й минуте. Защитник «Марселя» Хироки Сакаи отправил мяч в собственные ворота. В начале второго тайма равновесие восстановил Дуйе Чалета-Цар, которому ассистировал Буна Сарр.
«Марсель», набрав 13 очков, поднялся на 5-е место в турнирной таблице французского национального чемпионата. «Ренн» (12) — на 8-м месте в таблице.
В 9-м туре «Марсель» на выезде сыграет с «Амьеном». Матч состоится 4 октября. «Ренн» дома сыграет с «Реймсом» (6 октября).
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