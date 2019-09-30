Марсело не тренировался в общей группе «Реала» перед матчем в Лиге чемпионов

Мадридский «Реал» начал подготовку к матчу 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге», сообщает Marca.

Все участники субботнего матча с «Атлетико» (0:0), а также Родриго Гоэс, работавший на выходных со второй командой «сливочных», были привлечены к восстановительной тренировке. Остальная часть команды занималась в более высоком темпе.

Как сообщает издание, Иско не сможет выйти на поле из-за травмы. Марсело вновь не был замечен в общей группе. Ожидается, что бразилец не сможет выйти на поле во вторник, и его место займёт Начо Фернандес. Более подробная информация будет известна в понедельник вечером, после общения игрока с прессой.

Матч «Реал» — «Брюгге» состоится завтра, 1 октября, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало встречи — в 19:55 мск.