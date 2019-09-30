Марсело не тренировался в общей группе «Реала» перед матчем в Лиге чемпионов

Мадридский «Реал» начал подготовку к матчу 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге», сообщает Marca.
Все участники субботнего матча с «Атлетико» (0:0), а также Родриго Гоэс, работавший на выходных со второй командой «сливочных», были привлечены к восстановительной тренировке. Остальная часть команды занималась в более высоком темпе.
Как сообщает издание, Иско не сможет выйти на поле из-за травмы. Марсело вновь не был замечен в общей группе. Ожидается, что бразилец не сможет выйти на поле во вторник, и его место займёт Начо Фернандес. Более подробная информация будет известна в понедельник вечером, после общения игрока с прессой.
Матч «Реал» — «Брюгге» состоится завтра, 1 октября, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало встречи — в 19:55 мск.
- 30 сентября 2019
-
02:54
-
02:46
-
02:15
-
01:54
-
01:41
-
01:19
-
00:54
-
00:52
-
00:34
-
00:31
-
00:05
-
00:04
- 29 сентября 2019
-
23:52
-
23:39
-
23:36
-
23:20
-
23:14
-
23:11
-
23:04
-
22:58
-
22:55
-
22:40
-
22:32
-
22:27
-
22:23
-
22:14
-
22:13
-
21:55
-
21:42
-
21:39
-
21:27
-
21:24
-
21:22
-
20:57
-
20:52