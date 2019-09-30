Рамос может пропустить матч с «Барселоной»

Контрольно-дисциплинарный комитет чемпионата Испании рассмотрит поведение защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса в матче 7-го тура Примеры с «Атлетико» (0:0), сообщает Diario Sport.

В ходе противостояния Рамос использовал нецензурные выражения в адрес матери арбитра поединка.

Футболисту грозит четырёхматчевая дисквалификация. В этом случае защитник «сливочных» пропустит матчи с «Гранадой», «Мальоркой», «Барселоной» и «Леганесом».

Матч «Барселона» — «Реал» состоится 26 октября в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Начало встречи – в 14:00 мск.

«Реал», набрав 15 очков, возглавляет турнирную таблицу испанского первенства, «Барселона» (13) занимает четвёртое место.