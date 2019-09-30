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Магнуссон — о голе «Уралу»: я пробил в стиле Златана

Магнуссон — о голе «Уралу»: я пробил в стиле Златана
Футбол / РПЛ 0

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон прокомментировал победу своей команды в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (3:0).

«Это прекрасная победа. 3:0 — замечательный результат, но ещё важнее, что мы возглавили турнирную таблицу. Рад за всю команду и доволен, что мне удалось забить. Я пробил в стиле Златана. Мне удалось чуть-чуть зацепить мяч ногой, и после этого он влетел в ворота.

Первый гол притормозил соперника, второй — нанёс по ним более серьёзный удар, а третий — решил всё. «Урал» — хорошая команда, они смогли вернуться в игру и создали несколько опасных моментов. Но Акинфеев сделал пару отличных сэйвов, он сыграл очень здорово.

Мы много раз были не первыми, но в группе лидеров: вторыми, третьими. А теперь я благодарен партнёрам и горд, что мы в таблице выше всех. В прошлом году была похожая ситуация. К декабрю мы шли довольно неплохо, близко подобрались к лидерам. Надеюсь, что на сей раз нам удастся сохранить победный темп и после зимнего перерыва.

Мы хотим оставаться первыми так долго, насколько это возможно. Мы заслужили лидерство той игрой, которую сейчас показываем. И это несмотря на то, что в команде много травмированных. Но мы играем и за себя, и за них, нужно продолжать побеждать», — сказал Магнуссон в интервью YouTube-каналу ЦСКА.

ЦСКА, набрав 25 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Урал» (14) занимает шестое место.

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