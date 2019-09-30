Месси может восстановиться к матчу с «Интером» в Лиге чемпионов

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси продолжает восстановление после травмы приводящей мышцы бедра левой ноги, полученной в матче 6-го тура испанской Примеры с «Вильярреалом» (2:1).
Как сообщает Sport.es, восстановление аргентинца проходит с опережением графика. Если оно продолжит протекать таким образом, то существует вероятность, что Лео вернётся в строй к матчу 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером». Окончательное решение об участии 32-летнего футболиста во встрече с нерадзурри будет принято завтра, 1 октября.
Напомним, Месси получил травму в начале августа, и матч с «Вильярреалом» стал для него первым после длительного восстановления.
Матч «Барселона» – «Интер» состоится 2 октября на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
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