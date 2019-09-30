«Милан» может назначить новым тренером клуба Руди Гарсию или Раньери

Руководство «Милана» определилось с кандидатами на пост главного тренера клуба, сообщает Gazzetta dello Sport. По данным источника, миланцы планируют уволить Марко Джампаоло, а главными претендентами на эту должность являются Лучано Сапаллетти и Массимилиано Аллегри. В то же время «Милан» может предложить работу Руди Гарсии или Клаудио Раньери.
Раньери в минувшем сезоне был исполняющим обязанности главного тренера «Ромы», но по окончании сезона покинул клуб. Руди Гарсия в минувшем сезоне работал в «Марселе», но его там сменил Андре Виллаш-Боаш.
По данным источника, «Милан» рассматривает Гарсию и Раньери как более доступные варианты.
Под руководством Джампаоло «Милан» выдал худший старт с сезона-1938/39. Россонери потерпели три поражения в шести матчах на старте сезона.
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