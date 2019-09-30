Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Милан» может назначить новым тренером клуба Руди Гарсию или Раньери

«Милан» может назначить новым тренером клуба Руди Гарсию или Раньери
Футбол / Италия 0

Руководство «Милана» определилось с кандидатами на пост главного тренера клуба, сообщает Gazzetta dello Sport. По данным источника, миланцы планируют уволить Марко Джампаоло, а главными претендентами на эту должность являются Лучано Сапаллетти и Массимилиано Аллегри. В то же время «Милан» может предложить работу Руди Гарсии или Клаудио Раньери.

Раньери в минувшем сезоне был исполняющим обязанности главного тренера «Ромы», но по окончании сезона покинул клуб. Руди Гарсия в минувшем сезоне работал в «Марселе», но его там сменил Андре Виллаш-Боаш.

По данным источника, «Милан» рассматривает Гарсию и Раньери как более доступные варианты.
Под руководством Джампаоло «Милан» выдал худший старт с сезона-1938/39. Россонери потерпели три поражения в шести матчах на старте сезона.

Мальдини: «Милан» выбрал тренера и будет защищать его
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент