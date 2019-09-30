Сборная России огласила состав на матчи Евро-2020 с Шотландией и Кипром

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился с составом на отборочные матчи чемпионата Европы—2020 с Шотландией и Кипром.



Всего в списке значатся 25 футболистов:



вратари – Маринато Гилерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Андрей Лунёв («Зенит»);



защитники – Максим Беляев («Арсенал»), Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Фёдор Кудряшов («Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семёнов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА), Дмитрий Чистяков («Ростов»);



полузащитники – Ильзат Ахметов (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба – «Спартак»), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все – «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Денис Черышев («Валенсия»);



нападающие – Артём Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Млада Болеслав»), Фёдор Смолов («Локомотив»).



Матч сборной России с Шотландией состоится 10 октября в Москве на стадионе «Лужники», начало – в 21:45 мск. Встреча с Кипром пройдёт 13 октября в Никосии на арене «GSP» и начнётся в 19:00 мск. Подготовку к матчам команда начнёт 6 октября в Новогорске.