Осорио: очень рад, что Санкт-Петербург примет финал ЛЧ сезона-2020/21

Защитник «Зенита» Йордан Осорио прокомментировал новость о том, что домашний стадион петербургской команды «Газпром Арена» примет финальный матч Лиги чемпионов сезона-2020/21.



«Очень рад! Это будет важный, крутой и уникальный момент», — приводит слова Осорио официальный сайт «Зенита».



Напомним, 24 сентября стало известно, что Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов сезона-2020/21. Российский футбольный союз (РФС) подал заявку на проведение финала турнира на стадионе «Газпром Арена» в феврале текущего года. Основным конкурентом российской стороны был домашний стадион мюнхенской «Баварии» — «Альянц-Арена».



Россия принимала финал Лиги чемпионов в 2008 году. Тогда решающий матч турнира прошёл в Москве, на стадионе «Лужники». В финале «Манчестер Юнайтед» обыграл лондонский «Челси» в серии пенальти.