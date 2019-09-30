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В Москве разыграют Кубок Андрея Тихонова

В Москве разыграют Кубок Андрея Тихонова
Футбол / Прочие турниры 0

13 октября 2019 года в Москве состоится Кубок Андрея Тихонова по мини-футболу — самый массовый турнир в России среди корпоративных команд. Турнир ведёт свою историю с 2011 года. За это время в нём приняли участие более 100 компаний. Проект даёт возможность встретиться в неформальной обстановке, наладить деловые контакты и провести время на поле с коллегами и партнёрами. В турнире сыграет сборная Rambler Group.

В программе:
— 24 корпоративные команды;
— современная футбольная площадка;
— два этапа соревнований (группой этап + плей-офф);
— на турнире будет присутствовать легенда российского футбола Андрей Тихонов;
— досуг для детей;
— конкурсы для болельщиков;
— фуршетная зона для игроков и болельщиков.

Регистрация и подробности (http://psp-moscow.com/Shablon/pdf/PresentTihonovM.pdf).

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