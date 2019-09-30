«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: составы команд на матч 7-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» на матч 7-го тура английской Премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Туанзебе, Линделёф, Магуайр, Янг, Мактоминай, Погба, Перейра, Лингард, Джеймс, Рашфорд.



Запасные: Ромеро, Рохо, Уильямс, Фред, Мата, Матич, Гринвуд.



«Арсенал»: Лено, Чемберс, Папастатопулос, Давид Луис, Колашинац, Гюэндузи, Джака, Торрейра, Пепе, Сака, Обамеянг.



Запасные: Мартинес, Мэйтленд-Найлс, Холдинг, Себальос, Уиллок, Нелсон, Мартинелли.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» состоится сегодня, 1 октября, в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Начало встречи — в 22:00 мск.