«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: составы команд на матч 7-го тура АПЛ
Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» на матч 7-го тура английской Премьер-лиги.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Туанзебе, Линделёф, Магуайр, Янг, Мактоминай, Погба, Перейра, Лингард, Джеймс, Рашфорд.
Запасные: Ромеро, Рохо, Уильямс, Фред, Мата, Матич, Гринвуд.
«Арсенал»: Лено, Чемберс, Папастатопулос, Давид Луис, Колашинац, Гюэндузи, Джака, Торрейра, Пепе, Сака, Обамеянг.
Запасные: Мартинес, Мэйтленд-Найлс, Холдинг, Себальос, Уиллок, Нелсон, Мартинелли.
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» состоится сегодня, 1 октября, в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Начало встречи — в 22:00 мск.
«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: прогноз Виктора Гусева на матч 7-го тура АПЛ
- 30 сентября 2019
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