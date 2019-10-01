Сульшер: «Манчестер Юнайтед» постоянно останавливается в шаге от победы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подвёл итоги матча 7-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Арсеналом» (1:1).



«Мы ведём в счёте 1:0, но потом не забиваем второй гол, который необходим для закрепления преимущества и внутренней уверенности. Необходимо более критично относится к собственной игре. Мы должны выносить уроки из ошибок, произошедших в матчах. Мы постоянно останавливаемся в шаге от победы. Это разочаровывает.



Я уверен, что для футболистов „Манчестер Юнайтед“ дополнительные усилия не станут проблемой. Они усердно тренируются, чтобы улучшить свои навыки. В начале матча они были немного пассивными. Думаю, мы можем больше рисковать в будущем», — приводит слова Сульшера BBC.

Де Хеа: мы — «Манчестер Юнайтед», поэтому должны побеждать в каждом матче