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Эмери — о ничьей в матче с «Манчестер Юнайтед»: хочу большего от «Арсенала»

Эмери — о ничьей в матче с «Манчестер Юнайтед»: хочу большего от «Арсенала»
Футбол / Англия 0

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери подвёл итоги матча 7-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

«Я хочу большего — лучшего результата и лучшей производительности от команды. Но я уже вижу, что мы прогрессируем. „Арсенал“ конкурентоспособен, но он может и должен добиваться большего. Мы можем лучше контролировать мяч и идти на определённый риск. В составе нашей команды есть молодые футболисты, способные играть более уверенно. Я крайне доволен Обамеянгом и его голом. Нам нужно больше игроков с его бомбардирскими качествами. Футболисты бьются, стараются, и это радует меня», — приводит слова Эмери BBC.

«Манчестер Юнайтед» набрал 9 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лондонский «Арсенал» (12) — на 4-м месте.

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