Погба провёл 100-й матч в АПЛ

В понедельник, 30 сентября, состоялся матч 7-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 1:1.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба вышел на поле в стартовом составе. Прошедший матч стал для 26-летнего француза 100-м в чемпионате Англии.
Погба является воспитанником клуба «Манчестер Юнайтед». Летом 2012 года Поль перешёл в «Ювентус» в качестве свободного агента. Спустя 4 сезона «Манчестер Юнайтед» вернул полузащитника, заплатив туринскому клубу € 70 млн. Контракт полузащитника с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2021 года. Соглашение предусматривает возможность пролонгации сотрудничества сторонами ещё на один год.
В 100 матчах АПЛ за «Манчестер Юнайтед» Погба забил 24 мячей и отдал 25 голевых передач.
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