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В «Крыльях Советов» прокомментировали слухи о возможном приглашении Карреры

В «Крыльях Советов» прокомментировали слухи о возм
В «Крыльях Советов» прокомментировали слухи о возможном приглашении Карреры
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал слухи о возможном приглашении в клуб бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры в случае отставки нынешнего наставника команды Миодрага Божовича.

«После игры с «Тамбовом» я уже говорил, что место Миодрага Божовича укрепилось, но оно и не шаталось. Посоветую всем не раскачивать ситуацию с тренером в нашем клубе.

Возможное приглашение Карреры? Повторюсь, мы работаем с Божовичем, и точка», — сказал Шашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Каррера был уволен из «Спартака» осенью прошлого года и с тех пор находится без работы. «Крылья Советов» после 11 туров занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 11 очков.

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