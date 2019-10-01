Защитник «Арсенала» Тирни пропустит игры Шотландии с Россией и Сан-Марино

Защитник «Арсенала» и сборной Шотландии Киран Тирни не сыграет в отборочных матчах чемпионата Европы 2020 года с командами России и Сан-Марино, сообщает The Sun.

Решение не включать Тирни в заявку на отборочные матчи Евро-2020 принято после совещания с медиками «Арсенала». Тренерский штаб клуба также сомневается в возможности участия игрока в матче Лиги Европы с льежским «Стандардом». Эта встреча состоится 3 октября.



В нынешнем сезоне Тирни провёл за «Арсенал» два матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. За сборную Шотландии он сыграл 12 матчей.



Матч Россия — Шотландия состоится 10 октября в Москве на стадионе «Лужники». Начало встречи — в 21:45 мск. Матч Кипр — Россия пройдёт 13 октября в Никосии и начнётся в 19:00 мск.



Сборная России, набрав 15 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы I. Лидером группы является сборная Бельгии (18). Россиянам для гарантированного выхода в финальную стадию Евро-2020 достаточно набрать пять очков в оставшихся четырёх матчах отборочного турнира.