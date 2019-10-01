Крал: увольнение Кононова из «Спартака» было вопросом времени

Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал, присоединившийся к команде минувшим летом, поделился мыслями о последний результатах красно-белых, за которыми последовала отставка главного тренера Олега Кононова.



«Конечно, я представлял начало своей карьеры в «Спартаке» иначе. Как и любой футболист, я хочу побеждать. После поражения от «Оренбурга» наш тренер был уволен. Учитывая неудовлетворительные результаты, это был лишь вопрос времени. Не знаю, кто станет его преемником. Посмотрим, что произойдёт в ближайшие дни.



Станет ли уход Кононова проблемой для меня? Думаю, ситуация абсолютно не изменилась. Я в «Спартаке» всего две недели и пока завоёвываю положение в команде. Неважно, кто будет при этом тренировать нас», — приводит слова Крала Sport.cz.

Крал: Москва, конечно, понравилась. Впечатляет масштабами