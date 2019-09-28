Крал: Москва, конечно, понравилась. Впечатляет масштабами
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал высказался о Москве.
«Москва, конечно, понравилась. Впечатляет масштабами: большие здания, широченные дороги! Хотя свободного времени пока мало и я нигде толком не был. Переезжал в квартиру из гостиницы, оформлял документы и так далее. Это не считая того, что каждый день работаю на базе в Тарасовке с десяти утра и почти до вечера, потому что люблю заниматься дополнительно. Но обязательно попрошу ребят показать мне интересные места в центре города», — приводит слова Крала официальный сайт «Спартака».
Крал перешёл в «Спартак» в летнее трансферное окно из пражской «Славии» за € 12 млн.
«Спартак», набрав 14 очков в 10 турах, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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