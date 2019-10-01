РФС – о словах Смолова в перерыве матча с «Зенитом»: Фёдор погорячился

Директор по коммуникациям Российского футбольного союза Кирилл Мельников заявил, что нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов просто погорячился, когда из-за недовольства судейством в перерыве матча с «Зенитом» предложил отдать победу в чемпионате петербуржцам.



«Мы понимаем, что Фёдор погорячился, и тут нет темы для обсуждения. К судейству надо относиться уважительно», — передаёт слова Мельникова корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

«Локомотив» в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги на своём поле победил «Зенит» со счётом 1:0. В конце первого тайма арбитр Михаил Вилков отменил гол Смолова после использования VAR. В перерыве форвард сказал, что из-за такого судейства «Зениту» можно сразу отдавать первое место.