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Маркизио объявит о своём будущем на пресс-конференции 3 октября

Маркизио объявит о своём будущем на пресс-конференции 3 октября
Футбол / Италия 0

Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио 3 октября проведёт пресс-конференцию на стадионе «Ювентуса» — «Альянц», чтобы объявить о своём будущем, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

По сведениям источника, футболист может вернуться в свой бывший клуб «Ювентус» либо объявит о завершении карьеры профессионального футболиста из-за проблем с коленями. Также интерес к хавбеку проявляют «Монако» и «Рейнджерс».

Маркизио перешёл в «Зенит» летом 2018 года на правах свободного агента. Из-за травм 33-летний итальянец провёл только 15 матчей и забил 2 мяча во всех турнирах. 1 июля российский клуб объявил о расставании с полузащитником.

Ранее Маркизио 12 лет защищал цвета «Ювентуса», воспитанником которого является.

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