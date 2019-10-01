Маркизио объявит о своём будущем на пресс-конференции 3 октября
Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио 3 октября проведёт пресс-конференцию на стадионе «Ювентуса» — «Альянц», чтобы объявить о своём будущем, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
По сведениям источника, футболист может вернуться в свой бывший клуб «Ювентус» либо объявит о завершении карьеры профессионального футболиста из-за проблем с коленями. Также интерес к хавбеку проявляют «Монако» и «Рейнджерс».
Маркизио перешёл в «Зенит» летом 2018 года на правах свободного агента. Из-за травм 33-летний итальянец провёл только 15 матчей и забил 2 мяча во всех турнирах. 1 июля российский клуб объявил о расставании с полузащитником.
Ранее Маркизио 12 лет защищал цвета «Ювентуса», воспитанником которого является.
Маркизио: всё, в чём могу упрекнуть себя за год в «Зените»,— в полученной травме
- 1 октября 2019
-
18:36
-
18:31
-
18:30
-
18:16
-
18:03
-
17:55
-
17:48
-
17:45
-
17:36
-
17:32
-
17:19
-
17:17
-
17:12
-
17:05
-
17:04
-
17:00
-
17:00
-
16:49
-
16:45
-
16:39
-
16:28
-
16:25
-
16:05
-
16:02
-
15:36
-
15:27
-
15:22
-
15:12
-
15:03
-
14:53
-
14:53
-
14:48
-
14:34
-
14:12
-
13:47
Партнерский контент