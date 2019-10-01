Гризманн: нам с Месси трудно общаться друг с другом

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером» рассказал об отношениях с партнёром по каталонской команде Лионелем Месси.



«Месси не из тех, кто много говорит, равно как и я, поэтому нам трудно общаться друг с другом. Между нами нормальные отношения, мы движемся в верном направлении. Мы должны укреплять связь между нами, чтобы это положительно сказалось на игре. Думаю, мы должны идти навстречу друг другу», — приводит слова Гризманна Marca.

Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «Интер» состоится завтра, 2 октября, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В 1-м туре каталонцы сыграли вничью с дортмундской «Боруссией» (0:0), а миланцы не смогли обыграть «Славию» (1:1).