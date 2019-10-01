Вальверде — о ситуации с Пике: разногласия приходят извне, а не изнутри

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал ситуацию с защитником Жераром Пике, который ранее намекнул, что руководство клуба провоцирует конфликты. Пике остался недоволен публикацией в Mundo Deportivo, в которой говорилось о чрезмерном влиянии футболистов «Барселоны».



«Нас должно интересовать то, что ожидает нас впереди. А нас ждёт многое. Нам нужно двигаться в прежнем направлении, принимая тот факт, что множество противоречий появляются из ниоткуда. Разногласия приходят извне, а не изнутри.

Мы сконцентрированы на предстоящем матче с «Интером» в Лиге чемпионов и не намерены отвлекаться на другие вещи", — приводит слова Вальверде AS.

Матч «Барселона» — «Интер» состоится 2 октября.