Источник: представитель «Спартака» отправился в Штутгарт на переговоры с Тедеско

Александр Цомая, заместитель генерального директора «Спартака» Томаса Цорна, вылетел в Штутгарт, чтобы провести переговоры с немецко-итальянским тренером Доменико Тедеско, сообщил футбольный комментатор Нобель Арустамян в «Телеграме».

По данным источника, на встрече речь пойдёт о согласовании контракта и юридических нюансах. Есть вероятность, что соглашение будет подписано в ближайшее время.

34-летний Тедеско тренировал «Шальке-04» с 2017 по 2019 год. В сезоне-2017/18 клуб под его руководством занял второе месте в Бундеслиге. 15 марта 2019 года Тедеско был уволен после поражения в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:7).

Напомним, «Спартак» остался без главного тренера после отставки Олега Кононова. После 11 туров красно-белые занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ.