«Шахтёр» обыграл «Аталанту» в Лиге чемпионов благодаря голу на 95-й минуте

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов бергамская «Аталанта» уступила донецкому «Шахтёру» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Обслуживала матч немецкая бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером. В качестве его ассистентов выступили Мике Пиккель и Кристиан Гиттельман.

Итальянский клуб мог открыть счёт на 16-й минуте, но Йосип Иличич не реализовал пенальти. На 28-й минуте отличился Дуван Сапата, которому ассистировал Ханс Хатебур. В концовке тайма равновесие восстановил Жуниор Мораес с передачи Алана Патрика. На 95-й минуте победу «горнякам» принёс Манор Соломон.

«Шахтёр», набрав три очка, занимает 3-е место в турнирной таблице группы С. «Аталанта» (1) — на 4-м месте. В 3-м туре «Шахтёр» дома сыграет с загребским «Динамо», «Аталанте» предстоит гостевая игра с «Манчестер Сити». Оба матча состоятся 22 октября.