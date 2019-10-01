Черышев попал в заявку «Валенсии» на матч Лиги чемпионов с «Аяксом»
«Валенсия» огласила заявку команды на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с амстердамским «Аяксом». В список, состоящий из фамилий 18 футболистов, попал российский полузащитник Денис Черышев.
Заявка «Валенсии»: Силлессен, Доменеч, Гарай, Паулиста, Коррейя, Коста, Диакаби, Васс, Парехо, Коклен, Ферран Торрес, Кан Ин, Черышев, Гедеш, Вальехо, Родриго, Гомес, Собрино.
Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Валенсия» — «Аякс» состоится завтра, 2 октября, на стадионе «Месталья» в Валенсии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Валенсия» на выезде обыграла лондонский «Челси» (1:0), а амстердамский «Аякс» разгромил «Лилль» со счётом 3:0.
- 1 октября 2019
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