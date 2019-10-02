Лига чемпионов, 2-й тур. Результаты 1 октября

Завершились матчи первого дня 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Группа А.
«Галатасарай» (Турция) — «Пари Сен-Жермен» (Франция) — 0:1 (0:0)
Гол: Икарди, 52
«Реал» (Испания) — «Брюгге (Бельгия) — 2:2 (0:2)
Голы: Рамос, 55, Каземиро, 85 — Деннис, 11, 39
Группа В.
«Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — «Бавария» (Германия) — 2:7 (1:2)
Голы: Сон Хын Мин, 12, Кейн, 61 (с пенальти) — Киммих, 15, Левандовски, 45, 87, Гнабри, 53, 55, 83, 88
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Олимпиакос» (Греция) — 3:1 (0:1)
Голы: Вулич, 62, Милунович, 87, Боакье, 90 — Семеду, 37
Группа С.
«Аталанта» (Италия) — «Шахтёр» (Украина) — 1:2 (1:1)
Голы: Сапата, 28 — Мораес, 41, Соломон, 90+5
«Манчестер Сити» (Англия) — «Динамо» (Загреб, Хорватия) — 2:0 (0:0)
Голы: Стерлинг, 66, Фоден, 90+5
Группа D.
«Локомотив» (Россия) — «Атлетико» (Испания) — 0:2 (0:0)
Голы: Фелиш, 48, Парти, 58
«Ювентус» (Италия) — «Байер» (Германия) — 3:0 (1:0)
Голы: Игуаин, 17, Бернардески, 61, Роналду, 88
- 2 октября 2019
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