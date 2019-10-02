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Тухель: матч с «Галатасараем» получился упорным, но «ПСЖ» заслужил победу

Тухель: матч с «Галатасараем» получился упорным, но «ПСЖ» заслужил победу
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с турецким «Галатасараем» (1:0).

«Матч получился упорным, но мы заслужили победу. «Галатасарай» играл смело и напористо. Мы упустили один или два момента в первые 20 минут. Но команда выдала отличный матч. Ребята сражались друг за друга, и мы очень этому рады.

Полузащитники были очень хороши. Мне понравилась эта смесь. Эти трое (Гейе, Маркиньос, Верратти. – Прим. «Чемпионата») дают команде нужный баланс, напористость, которая нам нужна, но в то же время они надежны. Они обладают бойцовскими качествами и очень изобретательны», — приводит слова Тухеля пресс-служба УЕФА.

«ПСЖ», набрав шесть очков, занимает 1-е место в турнирной таблице группы А. «Галатасарай» (1) — на 3-м месте. В 3-м туре «ПСЖ» на выезде сыграет с «Брюгге». «Галатасараю» предстоит домашняя игра с «Реалом». Оба матча состоятся 22 октября.

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