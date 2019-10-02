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Гаджиев: уровень «Зенита» и «Бенфики» примерно равен

Гаджиев: уровень «Зенита» и «Бенфики» примерно равен
Футбол / Лига чемпионов 0

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от предстоящего матча «Зенита» и «Бенфики» в Лиге чемпионов.

«Любой матч в Лиге чемпионов очень важен и сложен для любой команды. Всё будет зависеть от того, как оба клуба подготовятся к этому конкретному матчу. Уровень команд примерно равен — плюс-минус две копейки. Нельзя сказать, что кто-то из них сильнее, потенциал примерно равен. У «Зенита» будет определенное преимущество за счет своего стадиона и поддержки болельщиков», — цитируют специалиста «Известия».

Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Бенфикой» состоится сегодня, 2 октября, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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